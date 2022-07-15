На Плотинке демонтировали часы Универсиады-2023

Всемирные студенческие игры должны были пройти в год 300-летия Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Плотинке в ночь с 14 на 15 июля демонтировали часы, которые отсчитывали количество дней до начала Универсиады-2023. Арт-объект убрали с помощью спецтехники рабочие, которых нанял оргкомитет Всемирных студенческих игр.

- Часы Универсиады являются собственностью оргкомитета Универсиады. Они их и будут убирать, - ранее рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, часы установили в 2020 году. Всемирные студенческие игры должны были пройти с 8 по 19 августа в год 300-летия Екатеринбурга. Планировалось, что столицу Урала съедутся спортсмены из 150 стран мира и будут соревноваться в 18 видах спорта. Однако в конце апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта (FISU) отложила право Екатеринбурга на проведение Универсиады.

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