В Цыганском поселке прошли массовые задержания

Рейд прошел в районе улиц Викулова и Шекспира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Цыганском поселке вечером, 14 июля, прошли массовые задержания. Силовики проверяли местных жителей на причастность к преступлениям.

- Работают и уголовный розыск, ОМОН, Росгвардия, ГИБДД, общий рейд по улице Шекспира и прилегающим территориям. Всех грузят в автобус, проверяют документы, пробивают по базам, - рассказали URA.RU очевидцы.

По данным издания, среди задержанных были несовершеннолетние за рулем без водительских прав. Кроме того, был задержан местный житель за грубость полиции и водитель с партией спирта в багажнике.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в Цыганском поселке проводится плановое профилактическое мероприятие.

Напомним, вечером, 12 июля, силовики съехались в Цыганский поселок, чтобы задержать 13-летнего парня на Lada Priora. Подросток сначала пытался скрыться от полиции, а когда ему пришлось остановить автомобиль, к нему сбежались его товарищи и пытались препятствовать его задержанию. В итоге машину отправили на спецстоянку, а мальчика вместе с законным представителем доставили в дежурную часть.