На Урале третий месяц разыскивают 32-летнюю женщину

Вероника Соснина пропала в селе Тыгиш Фото: Лиза Алерт
На Урале третий месяц разыскивают 32-летнюю Веронику Соснину (Амосову). Женщина пропала еще 5 мая в селе Тыгиш в городском округе Богданович. Сейчас, по данным волонтеров, она может находиться в другом городе.
- Была одета в красную кожаную куртку, черные брюки, белые кроссовки, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 165 см.
Телосложение: полное
Цвет глаз: синие
Волосы: темно-русые
Поисками женщины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вы знаете о ее местонахождении, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: Лиза Алерт
Напомним, накануне, 14 июля, стало известно, что в Екатеринбурге пропавшую 30 июня 22-летнюю Екатерину Зыкову нашли мертвой. Ее тело нашли рыбаки.