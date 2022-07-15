На Урале третий месяц разыскивают 32-летнюю женщину

Вероника Соснина пропала в селе Тыгиш Фото: Лиза Алерт

На Урале третий месяц разыскивают 32-летнюю Веронику Соснину (Амосову). Женщина пропала еще 5 мая в селе Тыгиш в городском округе Богданович. Сейчас, по данным волонтеров, она может находиться в другом городе.

- Была одета в красную кожаную куртку, черные брюки, белые кроссовки, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: синие

Волосы: темно-русые

Поисками женщины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вы знаете о ее местонахождении, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: Лиза Алерт

Напомним, накануне, 14 июля, стало известно, что в Екатеринбурге пропавшую 30 июня 22-летнюю Екатерину Зыкову нашли мертвой. Ее тело нашли рыбаки.