В Екатеринбурге полиция ищет 16-летнего школьника со шрамом

Розыском пропавшего занимается ОП № 04 УМВД России. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге ищут пропавшего Бастрикова Павла. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв» о местонахождении 16-летнего школьника ничего неизвестно с 12 июля.

В день пропажи он был одет в кроссовки черного цвета с яркими сине-оранжевыми полосками, темно-синие шорты, бейсболку с символикой «BMW» и светлую футболку.

Особые приметы:

Рост: 192 сантиметра

Телосложение: худощавое

Цвет волос: светло-русый

Цвет глаз: карий

Также у подростка есть шрам на голове справа и родинка на коленке с внутренней стороны правой ноги.

Розыском пропавшего занимается ОП № 04 УМВД России по г. Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону (343)356-42-04 или инфоргу Наталья (Лиса) 8-900-044-02-20.