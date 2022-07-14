В Екатеринбурге пошел долгожданный дождь

Во время непогоды МЧС советует свердловчанам соблюдать меры безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался долгожданный дождь. Всю неделю местные жители наслаждались жарой и хорошей погодой, но сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение до 16 июля.

Сегодня, 15 июля, екатеринбуржцев ждут сильные порывы ветра до 25 метров в секунду, грозы и град. Ухудшение погоды ожидается также 16 июля, но, несмотря на это, в регионе сохранится жаркая погода. Так, в пятницу, 15 июля в ночное время столбики термометров покажут от +16 до +21 градуса, в дневное от +26 до +31 градуса.

Во время непогоды МЧС советует свердловчанам соблюдать меры безопасности: закрывать плотно окна и двери, избегать прогулки под открытым небом и держаться подальше от деревьев и неустойчивых конструкций.