Его искали полиция и МЧС. Фото: поисковой отряд "Феникс"

На Урале нашли пропавшего подростка. Его искали в районе сада Уральские зори и станции Лая волонтеры поискового отряда «Феникс», сотрудники полиции и МЧС. О местоположении молодого человека ничего не было известно 14 июля, вечером этого же дня он нашелся.

Ранее мы писали, что в Свердловской области завершились поиски двух школьников. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», 12-летний Емельянов Иван и 9-летний Емельянов Петр пропали 24 мая в городе Богданович.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт» только за 2021 год в Свердловской области пропали 132 несовершеннолетних. Из них 118 ребят были найдены живыми, один ребенок не найден, погибших нет.