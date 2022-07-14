В Екатеринбурге на заправке «Лукойл» произошел пожар

Пожар уже потушен специалистами МЧС. Фото: ТГ-канал "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге на заправке «Лукойл», которая находится на улице Щербакова. Как сообщает «КП-Екатеринбург» ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 14 июля в стоящем электрощетке произошло короткое замыкание электропроводки.

Пожар уже потушен специалистами МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Краснотурьинске загорелась насосная станция на улице Обоимова. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 13 июля в 20:50.

На место оперативно приехали две пожарные машины и 11 спасателей, которые потушили огонь в 21:05, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:52.