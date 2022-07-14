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Общество14 июля 2022 16:14

В Нижнем Тагиле закончилось строительство стадиона между школами

Его откроют в конце августа
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Открытие стадиона планируется в конце августа. Фото: скрин с видео

Открытие стадиона планируется в конце августа. Фото: скрин с видео

В Нижнем Тагиле закончилось строительство стадиона между школами №9 и №35. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Владислав Пинаев.

- Сегодня пригласил художника Илью Вьюгова вместе посмотреть, как можно украсить стену школьного пристроя, которая выходит на спортплощадку. Он предложил интересные эскизы. Так что, будет здесь ещё и арт-объект, - сообщил глава Нижнего Тагила.

Открытие стадиона планируется в конце августа, на данный момент специалисты занимаются его благоустройством.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле начался ремонт мозаичного панно ДК «Юбилейный». Как сообщает городская Администрация, строители уже завершили демонтажные работы, подготовили южный фасад и очистили пролеты между окон.