В Екатеринбурге у бизнесмена на «Гелендвагене» украли травматический пистолет

Мужчина купил пистолет в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бизнесмен на «Гелендвагене» потерял травматический пистолет. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 52-летний предприниматель обратился в полицию вечером 10 июля. Пистолет МР-80-13Т он приобрел два года назад.

- Разрешение на оружие у мужчины есть, все легально, - пояснил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник. – По его словам, в последний раз он видел пистолет в своем «Мерседесе», когда был на автомойке. Проводится проверка.

На момент публикации получить комментарий в пресс-группе УМВД не удалось.

Напомним, что этим летом в Екатеринбурге два 19-летних мажора ограбили врача-египтянина. Правда их быстро задержали и завели уголовное дело.