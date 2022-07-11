Под Североуральском 54-летний мужчина погиб, перевернувшись на иномарке

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Североуральском 54-летний водитель иномарки Kia Rio погиб, не справившись с управлением. В какой-то момент он перестал контролировать машину, из-за чего зацепил правую обочину и перевернулся. Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

- Автомобилем Kia Rio управлял житель ХМАО-Югра, который возвращался домой с Ульяновской области, где у него строится дом. Его водительский стаж составлял 25 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Экспертам предстоит определить, был ли водитель пьян, и выяснить все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в Екатеринбурге водитель BMW погубил пассажира, столкнувшись с деревом, а затем влетев в стену общежития на Бисертской, 132. По словам очевидцев, мужчина, находившийся за рулем иномарки, был пьян. ДТП произошло в ночь с 10 на 11 июля.