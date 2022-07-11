На солиста «Курары» завели дело за дискредитацию ВС РФ

Судебное заседание по делу Ягодина состоится 11 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завели дело на солиста уральской группы «Курара» Олег Ягодина. Его обвиняют в дискредитации вооруженных сил России. Это следует из информации в картотеке суда.

Дело поступило в Кировский районный суд 1 июля. Рассмотрят его 11 августа. Ягодин 24 июля во время выступления на фестивале «Ночь музыки» допустил высказывание против спецоперации на Украине. Он выкрикнул его прямо со сцены.

Адвокат музыканта Георгий Краснов объясни, что полиция вменяет ему негативное высказывание в адрес президента и вооруженных Сил России. Однако представитель Ягодина заявил, что это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что никакой экспертизы по реплике артиста не было проведено.

-В сухом остатке мы имеем необоснованное обвинение артиста с выдуманными оскорбительными фразами в адрес президента России. В этой ситуации услышали и вменили то, что видимо и хотели услышать. Подобное введение общественности в заблуждение граничит с клеветой и без каких-либо разумных оснований отравляет жизнь артисту и всей группе, - заявил Краснов.

Ранее бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзмана не удалось обжаловать ни один из трех штрафов за дискредитацию вооруженных сил России. Кроме того, 25 мая в суде рассмотрели административный протокол за один из постов в stories Ройзмана. Экс-глава города даже выставил на продажу одну из картин, чтобы оплатить штрафы. Полотно продают за 235 тысяч рублей.