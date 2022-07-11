Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2022 10:37

Смерчи могут выйти на побережье Сочи

Об этом предупредил метеоролог Александр Шувалов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Пляжи Сочи откроют для купания в четверг

Пляжи Сочи откроют для купания в четверг

Фото: Олег УМАРОВ

Смерчи могут выйти на побережье Черного моря в Сочи. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Метеоролог объяснил, с чем связан запрет на купание на всех пляжах города, и когда погода нормализуется. Сейчас в регионе идут дожди, которые сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за высокой температуры воды смерчи могут выйти на сушу.

По словам Шувалова, поездки на юг отменять не стоит, так как к этому четвергу погода в Сочи полностью нормализуется.