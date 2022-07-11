Смерчи могут выйти на побережье Сочи

Пляжи Сочи откроют для купания в четверг Фото: Олег УМАРОВ

Смерчи могут выйти на побережье Черного моря в Сочи. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Метеоролог объяснил, с чем связан запрет на купание на всех пляжах города, и когда погода нормализуется. Сейчас в регионе идут дожди, которые сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за высокой температуры воды смерчи могут выйти на сушу.

По словам Шувалова, поездки на юг отменять не стоит, так как к этому четвергу погода в Сочи полностью нормализуется.