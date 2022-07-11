Директора «Тагилэнергосети» обвиняют в вождении в нетрезвом виде

В отношении водителя составлен протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в субботу, 9 июня, на Уральском проспекте сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser за рулем которого находился директор «Тагилэнергосети» [прим.ред: филиал АО «Облкоммунэнерго»]. Как сообщает АН «Между строк», Андрея Калаушина задержали, так как он, предварительно, находился в нетрезвом состоянии.

Машина, за рулем которой находился директор «Тагилэнергосети» при этом была служебной. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе «Облкоммунэнерго» и отметили, что руководители структурных подразделений компании могут использовать служебный транспорт в случае производственной необходимости.

Тем не менее, в «Облкоммунэнерго» добавили, что компания проводит служебную проверку по факту нарушения и примет меры дисциплинарного взыскания, согласно трудовому законодательству.

- Мы ужесточим правила, чтобы предотвратить ситуации, которые могут повлечь нарушения закона и дискредитировать высокий профессионализм коллектива предприятия, - рассказали в пресс-службе компании.

В ГИБДД Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» рассказали, что в субботу действительно был остановлен водитель Toyota с явными признаками опьянения, но информацию о том, что это был директор энергокомпании не подтвердили.

- Поступило сообщение от гражданина об автомобиле, который едет неадекватно по улицам ГГМ, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила. - У водителя имелись явные признаки опьянения(запах алкоголя изо рта,невнятность речи,резкий окрас кожных покровов). Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения,он не подчинился законному требованию уполномоченного лица.

В отношении водителя составлен протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, машину отправили на штрафную стоянку.