В Екатеринбурге санитарку обвинили в том, что она ударила бабушку

Инцидент произошел 10 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге санитарку обвинили в том, что она ударила пожилую пациентку грязной тряпкой по руке. Об этом родственники женщины рассказали порталу E1.RU.

- Мама спала на больничной кровати и проснулась от удара и боли в руке. Как рассказала нам потом соседка по палате, там было полотенце, которым они подтирали разлитую воду. Мама его повесила снизу на кровать, потому что его деть было просто некуда, - сообщили близкие.

По словам женщины, санитарка пришла в палату мыть пол. Она якобы схватила тряпку и со злости ударила пациентку по руке в то место, где стоял катетер. Инцидент произошел 10 июля, спустя сутки после госпитализации женщины с гипертоническим кризом.

Родственники пациентки заявили, что перевели ее в другую больницу. Также они пытались добиться объяснений от врачей. Медики пообещали провести с санитаркой беседу. Кроме того, близкие готовят жалобу в свердловский Минздрав.

В министерстве «КП-Екатеринбург» сообщили, что сотрудники больницы опровергают информацию о таком случае санитаркой.

- Готовы разобраться, если будут предоставлены персональные данные пациента. С жалобами ни в администрацию больницы, ни в Минздрав никто не обращался, - заявили в ведомстве.