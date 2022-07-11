В Екатеринбурге задержали водителя электросамоката с признаками опьянения

Электросамокат эвакуировали на спецстоянку. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в ночь на 11 июля задержали 21-летнего молодого человек, который ехал на электросамокате Kugoo с признаками опьянения. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- При проверке по базам данных ГИБДД, сотрудники установили, что мужчина лишен права управления транспортными средствами за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - говорится в сообщении.

В этот раз молодой человек также отказался от прохождения теста на алкоголь. Инспекторы установили, что мощность электросамоката составляет 500 ватт. Это значит, что он приравнивается к мопеду.

Водителя доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Электросамокат эвакуировали на спецстоянку.