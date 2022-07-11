Нелегальная автомойка на ВИЗе, которую пообещала убрать мэрия, продолжает работать

Участок под автомойкой исключили из перечня нестационарных торговых объектов. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Автомойка напротив дома № 46 на улице Металлургов в Екатеринбурге продолжает работать, хоть мэрия и постановила, что ее нужно снести. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

- Здесь рядом есть еще одна автомойка. И обе они расположены на остановках общественного транспорта. Клиенты мойки создают опасность для пешеходов, - заявил горожанин.

Сервис работает круглосуточно и сильно мешает жильцам. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Ранее мэрия Екатеринбурга исключила автомойку напротив дома № 46 на улице Металлургов из перечня нестационарных торговых объектов. ООО «Экспоинт», кому принадлежит сервис, предложили подобрать компенсационное место.

Администрация Верх-Исетского района должна была после исключения объекта направить автомойке уведомление о расторжении договора. Если ООО «Экспоинт» откажется, то дело будет рассматриваться в суде. Жители дома, рядом с которым находится автомойка, жаловались «КП-Екатеринбург», что сервис работает круглосуточно и сильно мешает жильцам.