Жителей Екатеринбурга напугала «разрушающаяся» набережная Городского пруда

Наш фотограф запечатлел причину беспокойства горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жителей напугала «разрушающаяся» набережная Городского пруда. По их словам, под ней все вымыло водой.

- Из-за того, что уровень воды то поднимается, то опускается, под набережной все вымывает. На это влияют и волны, например, от катеров. Состояние набережной плачевное, - рассказал читатель.

Екатеринбуржец также отметил, что набережная держится на сваях, но, тем не менее, по его мнению, выглядит ненадежно. В мэрии тем временем считают, что причин для беспокойства нет.

Горожане забеспокоились, что набережной нужен ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для благоустройства территории, примыкающей к Макаровскому мосту (это часть его строительства) был понижен уровень городского пруда. После проведения работ (ко дню города), он вернется на прежний уровень, - объяснили в пресс-службе администрации города.

Там также отметили, что специалисты никаких опасений по поводу состояния набережной не высказывали и та ее часть, которая напугала внешним видом горожан, окажется под водой.

Позже в администрации города добавили, что набережную на всякий случай обследуют специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения».