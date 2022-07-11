Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева на рабочем месте

Работа при температуре более 32,5 градусов относится к экстремальным Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урал пришла настоящая 30-градусная жара. Теплая погода продержится всю рабочую неделю. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказал, как пережить жару и избежать перегрева в офисе и на улице. Также там сообщили, при каких условиях рабочий день должны сократить.

Меры профилактики перегревания на рабочем месте:

- Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется на час сократить рабочий день. При 29 градусах сотрудников должны отпустить домой на два часа раньше, а при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.

- На открытом воздухе и температуре 32,5 градуса работать рекомендуется 15-20 минут и отдыхать 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Смена в такую погоду не должна превышать пять часов с использованием спецодежды для защиты от теплового излучения и двух часов без такой экипировки.

- В помещении, куда заходит остужаться работник после работы в нагревающей среде, температуру воздуха, должна быть 24-25 градусов.

Пить в жару нужно часто и понемногу Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Работа при температуре более 32,5 градусов относится к экстремальным. В такую жару не рекомендуется работать на открытом воздухе. В случае необходимости труда работы лучше перенести на утреннее или вечернее время.

- Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. К такой работе не стоит допускать граждан моложе 25 лет и старше 40 лет.

- Нужно соблюдать питьевой режим. Пить часто и понемногу. Возмещать потерю солей и микроэлементов можно подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочными напитками, соками, витаминизированными напитками и кислородно-белковыми коктейлями.

- Рекомендуется есть овощи и фрукты для поддержания иммунитета и снижения интоксикации.