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Звезды11 июля 2022 7:41

Екатеринбург стал лидером по просмотрам западного кино

Уральская столица оказалась на первом месте
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Уральцы предпочитают смотреть западное кино

Уральцы предпочитают смотреть западное кино

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал лидером по просмотрам иностранного кино по телевизору среди городов России. Следом идут Пермь, Воркута, Магадан и Южно-Сахалинск. Такие данные приводит ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на компанию MediaHills.

Также в России есть ряд городов, где в тренде наоборот сегодня отечественное кино – это обе столицы – Москва и Санкт-Петербург, а также Иваново, Саров, Великий Новгород и Кострома, где по ТВ и кабельным каналам чаще смотрят российские фильмы и сериалы.

Екатеринбург часто критикуют за приверженность западным традициям. По этой теме регулярно высказывается телеведущий Владимир Соловьев, а также режиссер Никита Михалков, депутат Госдумы Анатолий Вассерман и другие.