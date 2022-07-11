Стало известно, кто запустил крокодила в реку Исеть

Летом 2013 года рептилию так и не нашли. Фото: скриншот видео

Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов признался, что именно он запустил крокодила в реку Исеть 9 лет назад. В 2013 году рептилия была замечена за цирком. Но найти ее тогда не удалось.

- В августе 2013 года все городские, областные, а дальше – федеральные СМИ рассказали о происшествии: в самом центре города, на берегу реки Исеть замечен крокодил. Тем, кто не поверил на слово, показали видео гуляющей рептилии. Откуда в центре Екатеринбурга взялся крокодил? Событие настолько абсурдное, что не написал о нем только ленивый, - написал Свалов в своем телеграмм-канале.

Депутат регионального парламента отметил, что это «самый забавный фейк, который он запускал». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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