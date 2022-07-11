Жителей Свердловской области предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Главная цель мошенников - получить код для входа в его личный кабинет оператора и установить переадресацию либо убедить абонента подключить ее самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк России предупредил жителей Свердловской области о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники хитростью получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом человека, представляясь сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи. Специалисты рассказали, как мошенникам удается обманывать свердловчан.

- Они сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр, - рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Также мошенники могут заявить клиенту о необходимости совершить какие-либо другие манипуляции, связанные с работой оператора. Например, отключить платную услугу. При этом, когда абонент вводит названные звонившим цифры, он своими руками подключает переадресацию звонков и сообщений, в том числе с кодами от банка, на номера злоумышленников.

Эксперт по безопасности Уральского главного управления Банка России Александр Сальников посоветовал сразу положить трубку при подобном звонке. Также он отметил, что всегда можно самостоятельно позвонить мобильному оператору и уточнить информацию, переданную ранее по телефону.