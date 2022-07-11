В выходные на Урале произошло два ДТП с подростками на мопедах

в Артемовском 14-летний подросток со своей подругой ехал на мопеде на речку. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области за 9 и 10 июля произошло два ДТП с подростками на мототранспорте. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- В субботу, в Артемовском 14-летний подросток, управляя мопедом Recer, выезжая со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю Mazda, - говорится в сообщении.

За рулем легковушки был 33-летний мужчина. Водитель мопеда получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематома головы. Также на мопеде в качестве пассажира была 16-летняя девушка. Она получила перелом голени. Несовершеннолетних госпитализировали.

Подростку из Красноуральска кроссовый мотоцикл подарила бабушка. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы установили, что дети взяли ключи от мопеда с разрешения мамы. 14-летний парень с подругой поехали купаться на речку. В момент ДТП оба подростка были без шлемов.

10 июля в Красноуральске в лесу около песчаных карьеров 14-летний мальчик на кроссовом мотоцикле не справился с управлением и перевернулся. Он был в шлеме. Ребенок получил ушибы и ссадины. Госпитализация ему не понадобилась.

Инспекторы узнали, что мотоцикл ребенку подарила бабушка три дня назад. Мать мальчика разрешала ему кататься, если он не будет выезжать на дороги общего пользования. Информация по двум авариям направили в подразделения по делам несовершеннолетних.