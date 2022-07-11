Названы самые злостные должники за вывоз мусора в Свердловской области

Среди крупных должников «Почта России». Им следует заплатить за вывоз мусора порядка 4 миллионов рублей Фото: Галина Соловьева

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» опубликовал список самых злостных должников за вывоз мусора.

Так, среди управляющих организаций самый крупный должник - УК «Чкаловская». Она задолжала 44 миллиона рублей. Еще одна управляющая компания - «Лазурит» должна 24 миллиона рублей. Немного меньше - 21 миллион рублей накопил долг за вывоз мусора «Жил Сервис Эксперт».

Должны ЕМУП «Спецавтобаза» и жители коттеджных поселков и жилых домов в Екатеринбурге. Так, обитатели «Шишкино» в Березовском городском округе не заплатили 1,3 миллиона рублей, а за двумя индивидуальными жилыми домами в Екатеринбурге числится долг за услуги по обращению с ТКО более чем по миллиону.

В области суммы долга скромнее. Так, долг размером более 60 тысяч рублей перед «Спецавтобазой» имеют жители Артемовского, Арамильского, Талицкого и Режевского городских округов.

Что касается компаний, то, например, «Почте России» следует заплатить за вывоз мусора порядка 4 миллионов рублей, примерно столько же - екатеринбургской компании по девелоперским проектам ООО «Фенстер-Инвест».

Отметим, что проверить, нет ли у вас долга за вывоз ТКО, можно по квитанции, которая приходит ежемесячно, а также с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет» на нашем сайте sab-ekb.ru.