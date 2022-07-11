Возле «Сима-ленда» в Екатеринбурге построят четырехполосную дорогу

Дорога в длину будет достигать 4,5 километра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле «Сима-ленда» хотят построить новую четырехполосную дорогу. Проект планировки участка площадью 150,2 гектара мэрия выставила на общественные обсуждения.

Трасса будет начинаться от Кольцовского тракта около «Сима-ленда». Она будет идти через улицу Черняховского, ЕКАД, поселок Большой Исток и закончится около Арамили.

Дорога в длину будет достигать 4,5 километра. На трассе будет шестиметровая разделительная полоса для общественного транспорта. На пересечении с ЕКАД планируется сделать развязку.

Ранее стало известно, что от Сысерти до Екатеринбурга запустят три новых маршрута для общественного транспорта. Они все будут проходить через «Сима-Ленд» и Большой Исток. Эти автобусы будут актуальны для студентов и дачников.