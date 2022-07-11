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Общество11 июля 2022 5:57

Художник из Сербии нарисовал мурал во всю стену дома в Екатеринбурге

Он изобразил отца друга на фоне советского ковра
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Художник сумел объединить в стрит-арте яркие образы из двух стран. Фото: telegram-канал «Стенограффии»

Художник сумел объединить в стрит-арте яркие образы из двух стран. Фото: telegram-канал «Стенограффии»

Художник из Сербии Wuper Kec (Дэян Иванович) создал реалистичный мурал во всю стену дома № 56А на улице Малышева. Он нарисовал его в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Иванович изобразил мужчину, чистящего яблоко, на фоне ковра из советской квартиры. Главный герой – отец друга художника. Художник часто заходил к нему в гости и слушал истории мужчины из жизни.

- Это интересная традиция для меня. Я вдохновился советским временем, советской масляной живописью. Мне нравится характерный для этой эпохи фигурный стиль, – приводит слова Ивановича «Стенограффия».

Художник сумел объединить в стрит-арте яркие образы из двух стран. Объект получил название Madzarevic.