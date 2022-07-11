На Уктусе в пожаре погибла 31-летняя женщина

По предварительным данным, возможной причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет подключился к расследованию гибели женщины на Уктусе. В ночь на 11 июля жительница улицы Дунайской скончалась в пожаре. Спасатели вытащили ее из горящего дома, но спасти жизнь ей не удалось.

- Точные причины гибели пострадавшей и причины возгорания устанавливаются в ходе соответствующих экспертных исследований (по предварительным данным, возможной причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем), - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным городской полиции, женщина нигде не работала. Ей был 31 год.

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