Приставы добрались до должника в уральском поселке вплавь

Приставы на лодке добрались до поселка Ликино. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В некоторые уральские поселки можно добраться только по зимнику или вплавь. Но никакие погодные и дорожные условия не могут остановить судебных приставов, которым нужно исполнить закон и навестить должника. Сотрудники Гаринского районного отделения судебных приставов добрались до женщины, задолжавшей по алиментам, в поселок Ликино на лодке.

- Женщина лишена родительских прав, материальной помощи или иной другой детям не оказывала. Накопила задолженность порядка миллиона рублей, - говорится в сообщении ГУФССП по Свердловской области.

У должницы есть пять детей в возрасте от 7 до 14 лет. Она уже привлекалась по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Суд назначил ей 60 часов обязательных работ. Однако мать наказание не отбыла. В ходе рейда приставы составили рапорт о привлечении должника уже к уголовной ответственности. Кроме того, они поспособствовали постановке женщины на учет в Центр занятости населения.

Также в ходе рейда другой должник оплатил административный штраф в размере двух тысяч рублей за проживание без паспорта. Помимо этого, он начал погашать уголовный штраф в размере 20 тысяч рублей за незаконную добычу водных ресурсов.