Водители встали в глухую пробку в Юго-Западном микрорайоне

Пробка образовалась из-за ремонтных работ и ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители утром, 11 июля, встали в глухую пробку в Юго-Западном микрорайоне. Затор растянулся на несколько километров по Серафимы Дерябиной и Токарей.

- Там ремонт дороги и аварии. Пробка с Объездной начинается. В автобусе очень душно, - рассказал «КП-Екатеринбург» читатель.

Судя по Яндекс.Картам затор растянулся до улицы Ключевская. В целом, во всем городе на дорогах довольно свободно. Сейчас пробки составляют четыре балла.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, жители Екатеринбурга накануне вечером, 10 июля, простояли в гигантской пробке на Челябинском тракте. По словам водителей, затор растянулся на несколько километров. В пробку встали горожане, возвращающиеся с отдыха.