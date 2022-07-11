Небо над столицей Урала порадовало горожан своей красотой Фото: читатель КП

Жители Екатеринбурга сняли невероятной красоты розовый закат. Прекрасное вечернее небо горожане наблюдали накануне, 10 июля. Читатели поделились фото летнего заката.

- Очень люблю летние закаты. Мы с семьей ездили на отдых. А вечером, когда возвращались домой мимо поля, увидели такую красоту и даже не смогли проехать мимо и не остановиться, чтобы сфотографировать. Это самое настоящее чудо природы, - поделилась с «КП-Екатеринбург» читательница.

А вот такой закат был под Екатеринбургом Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Напомним, по-настоящему летняя жара продержится в Екатеринбурге до середины месяца. Затем, с 15 июля, по прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится на пять градусов. Кроме того, в начале и конце наступившей рабочей недели ожидаются кратковременные дожди и грозы.