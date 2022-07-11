В Екатеринбурге полицейские разыскали родителей мальчика, найденного на улице

В полицию мальчика привел неравнодушный прохожий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские разыскали родителей мальчика, найденного прохожим на перекрестке улиц Вилонова и Учителей без взрослых. Ночью, 10 июля, ребенка передали родителям.

- Законные представители несовершеннолетнего найдены сотрудниками полиции. Службой по делам несовершеннолетних территориального ОВД проведена профилактическая работа в целях недопущения впредь подобных ситуаций с законным представителем несовершеннолетнего, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, ребенка нашел случайный прохожий в ночь с 7 на 8 июля. Он отвел его в полицию. Мальчик не разговаривал и даже не мог назвать своего имени. Пока не нашлись его родители, он находился в больнице.