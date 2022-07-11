В Серове 67-летняя женщина ушла в лес и не вернулась

Поисками женщины занимаются волонтеры Фото: Лиза Алерт

В Серове разыскивают 67-летнюю Любовь Логинову. В субботу, 9 июля, она ушла в лес и не вернулась. Ее поисками занимается поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Была одета в белую ветровку, черные спортивные штаны, черные резиновые сапоги, белый платок. С собой черное пластиковое ведро, - рассказали волонтеры.

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: серые

Волосы: светло-русые

Фото: Лиза Алерт

Напомним, в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района пропал мужчина 1968 года рождения. Он ушел в лес за грибами и не вернулся.