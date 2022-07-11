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Общество11 июля 2022 3:44

Жители Екатеринбурга простояли в гигантской пробке на Челябинском тракте

Затор растянулся на несколько километров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Вернутся в город минувшим вечером было проблематично

Вернутся в город минувшим вечером было проблематично

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга накануне вечером, 10 июля, простояли в гигантской пробке на Челябинском тракте. По словам водителей, затор растянулся на несколько километров. В пробку встали горожане, возвращающиеся с отдыха - многие выезжали из Екатеринбурга, чтобы насладиться на природе пришедшей наконец-то на Урал жарой.

- Мы пять часов простояли, - рассказал один из водителей.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, жара продержится в Екатеринбурге до следующих выходных. После 15 июля ожидается снижение температуры воздуха на пять градусов. Кроме того, в начале и в конце недели прогнозируются кратковременные дожди и грозы.