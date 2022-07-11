Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург придут дожди и грозы

Синоптики обещают, что дожди будут кратковременными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области и Екатеринбурге стоит жара. По данным Уральского гидрометцентра, удерживает знойную погоду и препятствует продвижению в наш регион влажных атлантических масс воздуха антициклон, пришедший на Урал из центра Европейской территории России. Но вскоре осадки все-таки к нам пробьются. Синоптики рассказали, когда ждать дожди и грозы.

- Кратковременный дождь, гроза вероятны в начале и конце наступающей недели, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также она отметила, что знойная погода при температуре воздуха, на 4-6 градусов превышающей климатическую норму, продержится до середины июля. После 15 июля ожидается ослабление жары на пять градусов.