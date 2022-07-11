В Екатеринбурге водитель BMW погубил пассажира, влетев в дерево

В машине находилось три человека Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель BMW погубил пассажира, столкнувшись с деревом, а затем влетев в стену общежития на Бисертской, 132. По словам очевидцев, мужчина, находившийся за рулем иномарки, был пьян. ДТП произошло в ночь с 10 на 11 июля.

- Водитель автомобиля BMW 320, двигаясь по улице Бисертская со стороны Елизаветинского шоссе в сторону улицы Плодородная, не обеспечил постоянный контроль за движением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие (дерево) и опрокидыванием, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В машине находилось три человека. Пассажир - 36-летний мужчина скончался на месте аварии до приезда медиков скорой помощи. 45-летнего водителя и 26-летнюю пассажирку с различными травмами доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель иномарки имеет стаж вождения 18 лет. Ранее мужчину лишили прав за то, что он сел пьяным за руль и уехал с места ДТП.

По факту ДТП будет проведено расследование, чтобы установить окончательную причину произошедшего.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, в частности о соблюдении скоростного режима, а также рекомендует не отвлекаться от управления и не совершать резких маневров, которые могут привести к аварии.