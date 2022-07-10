В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего школьника

К поискам подростка подключились полиция и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего парня, который пропал неделю назад. Дмитрий Цибин пошел гулять и не вернулся домой 3 июля.

К поискам подростка подключились полиция и волонтеры отрядов «Прорыв» и «ЛизаАлерт». Спустя неделю школьника нашли живым.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!, - сообщили в официальной группе «ВВонтакте» поискового отряда «Прорыв».

По словам волонтеров обстоятельства того, где он был выясняются.

Ранее в Екатеринбурге также были завершены поиски 12-летней девочки Евы Чеботарь. Она ушла из дома 6 июля на улице Краснолесья, 24 и пропала. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.