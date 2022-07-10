В Екатеринбурге на 8 Марта cтолкнулись две легковушки

В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото: Анастасия БАШКИРЦЕВА

В Екатеринбурге на Вторчермете на остановке Рижская произошло ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщила читательница «КП-Екатеринбург».

- В аварии есть пострадавшие. На трассе из-за ДТП скопилась пробка длиною около километра, - рассказала местная жительница.

На место аварии прибыла полиция и карета скорой помощи.

На видео, которое прислала читательница «КП-Екатеринбург» видно, что обе машины значительно повреждены.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу пообещали сообщить подробности аварии позже.