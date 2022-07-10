Полотно «Гулянье на Лисьей горе» оживят в честь 300-летия Нижнего Тагила

Фрагмент картины. Фото: официальная страница Нижнетагильского музея-заповедника «ВКонтакте»

В честь 300-летия Нижнего Тагила Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и Нижнетагильский драматический театр готовят жителям города необычный сюрприз.

Они планируют «оживить» полотно известного нижнетагильского художника Исаака Худоярова «Гулянье на Лисьей горе». Само полотно трогать не будут. Артисты Нижнетагильского драматического театра воссоздадут события картины в виде представления.

- Сейчас, спустя почти двести лет после написания картины, Нижнетагильский музей-заповедник и Нижнетагильский драматический театр решили «оживить» эпохальное полотно, - рассказывают в Нижнетагильском музее-заповеднике

Картину «Гулянье на Лисьей горе» называют «энциклопедией тагильской жизни XIX века». На ней автор изобразил несколько десятков тагильчан разных сословий и возрастов.