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Общество10 июля 2022 11:51

«Отдыхал около болота»: полиция разыскивает грибника Эдуарда Сухих, пропавшего в Алапаевске

В Верхней Синячихе пропал мужчина, ушедший в район болот за грибами
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
С просьбой найти мужчину в полицию 9 июля обратилась его мама. Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области

С просьбой найти мужчину в полицию 9 июля обратилась его мама. Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области

В поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района пропал мужчина 1968 года рождения. Он ушел в лес за грибами и не вернулся.

Об этом днем, 9 июля, в полицию поступило сообщение от матери пропавшего. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

- Утром того же дня, мужчина ушел из дома в лесной массив, расположенный в 1 км от улицы Кедровая поселка Верхняя Синячиха, за грибами и заблудился. При себе у мужчины имеется сотовый телефон, с которого он выходил на связь с полицейскими и пояснил, что находится в лесу, устал, отдыхает около болота. После этого на связь больше не выходил, телефон находится вне зоны доступа сети, - рассказал Валерий Горелых.

По его словам, полицейские совместно со спасателями и волонтерами отрабатывают лесопарковую зону, где может находиться заблудившейся грибник.

Мужчина был одет в болоньевую куртку-ветровку бежевого цвета и черные брюки.

- Стражи правопорядка применяют звуковые спецсигналы служебного автотранспорта. В поисковых мероприятиях задействовано более 40 человек, - также отметил полковник Горелых.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении Эдуарда Сухих, просьба сообщить по телефонам дежурной части 8(34346)3-42-25, 8(34346)48-2-02 либо 02, 112.