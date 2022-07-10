Жители Екатеринбурга раскрасили стену на набережной Исети

Жители раскрасили стену по готовому эскизу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» жители Екатеринбурга раскрасили стену забора на набережной Исети на Добролюбова, 3.

Акция прошла в рамках фестиваля «Стенограффия» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Присоединиться смог любой желающий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Присоединиться к проекту «Город рисует сам себя» смог любой желающий. На стену заранее был нанесен эскиз художницы Тины Прохоровой, следуя которому екатеринбуржцы украсили часть города.

Проект «Город рисует сам себя» объединяет творческих людей

Жители раскрасили стену на набережной на Добролюбова, 3. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Город рисует сам себя» – важная практика, которая позволяет вовлечь людей в творческий процесс. Через совместную работу жители города взаимодействуют с окружающей средой и влияют на позитивные изменения вокруг, - рассказывает о проекте руководитель фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.

Присоединились к проекту люди самых разных возрастов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 13-й масштабном фестивале уличного искусства «Стенограффия» 25 художников превратят городские постройки и местные достопримечательности в яркие арт-объекты.

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