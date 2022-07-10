На Урале простились с молодым моряком, погибшим во время спецоперации на Украине

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Во время спецоперации на Украине погиб молодой моряк. С Кириллом Салминым, служившим в ВМФ, простились в Сохом Логу, где живет его мама. Прощание состоялось 9 июля в ДК «Кристалл».

Информацию об этом подтвердил глава Сухого Лога Роман Валов.

- Кирилл был очень хорошим, честным, трудолюбивым парнем. Занимался в молодежной организации «Казачий дозор». Учился в нашей сухоложской школе №7, - рассказал Роман Валов.

Проститься с молодым человеком пришли родственники, учителя, одноклассники и друзья погибшего.