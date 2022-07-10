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Общество10 июля 2022 6:54

На Урале простились с молодым моряком, погибшим во время спецоперации на Украине

Прощание с Кирилом Саломиным состоялось в Сухом Логе
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Фото: группа «ВКонтакте» zpgazeta

Фото: группа «ВКонтакте» zpgazeta

Во время спецоперации на Украине погиб молодой моряк. С Кириллом Салминым, служившим в ВМФ, простились в Сохом Логу, где живет его мама. Прощание состоялось 9 июля в ДК «Кристалл».

Информацию об этом подтвердил глава Сухого Лога Роман Валов.

- Кирилл был очень хорошим, честным, трудолюбивым парнем. Занимался в молодежной организации «Казачий дозор». Учился в нашей сухоложской школе №7, - рассказал Роман Валов.

Проститься с молодым человеком пришли родственники, учителя, одноклассники и друзья погибшего.