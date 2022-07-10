Екатеринбуржцы жалуются на выброшенные куски мяса, на которые сбегаются стаи собак

Фото: предоставила местная жительница порталу Е1

Жители Старой Сортировки пожаловались на то, что кто-то постоянно выбрасывает возле мусорок огромные куски разделанных тушек. Мясо привлекает бездомных собак, а в особенно жаркие дни начинает гнить и пахнуть. Об этом рассказывают местные жители.

- Какая-то падла, извините, другого слова нет, регулярно вот такое выбрасывает. Мало того что все бездомные собаки сбегаются, так еще и вонь стоит неимоверная. Куда жаловаться, а главное – как выловить этого мясника, понять не можем, - рассказала жительница Старой Сортировки порталу Е1.

Она также предположила, что кости могут оставаться после того, как из мяса делают халяльную еду. При этом неподалеку находится рынок «Таганский ряд».