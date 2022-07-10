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Общество10 июля 2022 4:08

Синоптики рассказали, как долго в Екатеринбурге продлится жара

По их данным, 10 июля в уральской столице будет +31 градус
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Жаркая погода продлится до конца новой недели

Жаркая погода продлится до конца новой недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже несколько дней держится жаркая погода. По данным Гидрометцентра Свердловской области, сегодня, 10 июля, температура воздуха нагреется до +31 градуса. При этом в уральской столице ожидается гроза.

На Урале сегодня столбик термометра может подняться еще выше – до +32 градусов.

По данным синоптиков, жара продержится в Екатеринбурге, как минимум, до середины новой недели, а затем температура постепенно пойдет на спад.

- В субботу, 16 июля, температура опустится до +27 градусов. При этом также ожидается дождь с грозой, - сообщает сайт «Гисметео».

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