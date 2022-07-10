Жаркая погода продлится до конца новой недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже несколько дней держится жаркая погода. По данным Гидрометцентра Свердловской области, сегодня, 10 июля, температура воздуха нагреется до +31 градуса. При этом в уральской столице ожидается гроза.

На Урале сегодня столбик термометра может подняться еще выше – до +32 градусов.

По данным синоптиков, жара продержится в Екатеринбурге, как минимум, до середины новой недели, а затем температура постепенно пойдет на спад.

- В субботу, 16 июля, температура опустится до +27 градусов. При этом также ожидается дождь с грозой, - сообщает сайт «Гисметео».

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