Емельяненко подрался со Штырковым на улице Екатеринбурга

Спарринг был шуточным. Фото: скриншот видео из telegram-канала Александра Емельяненко

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подрался на улице Екатеринбурга с бойцом ММА Иваном Штырковым. Однако спарринг был шуточным. Видео боя Емельяненко опубликовал в своем telegram-канале.

- Жесткий конфликт с Иваном Штырковым, - написал он в посте.

Ранее стало известно, что Александр Емельяненко проходит реабилитационный курс по избавлению от алкогольной зависимости в одной из клиник Екатеринбурга. Он приехал на Урал вместе со своим менеджером Никитой Бурчаком.

Менеджер спортсмена рассказал, что тот находится в частной клинике, где есть возможность тренироваться. Однако серьезные нагрузки на организм ему пока противопоказаны. По словам менеджера, на Емельяненко негативно повлияла жизнь в Москве, где у него много друзей и соблазнов.