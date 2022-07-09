Жительница Екатеринбурга отсудила у продавца печенья больше 150 тысяч за сломанный зуб

Горожанка оспаривала решение суда первой инстанции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Ольга П. в сентябре 2020 года купила в киоске «Русский хлеб» печенье «Женский каприз». На упаковке не было информации о том, что в сладости могут быть твердые частицы или следы орехов. Однако когда женщина попробовала покупку, ей попалась скорлупка от ореха. Она почувствовала сильную боль и обратилась к стоматологу, сообщает свердловский областной суд.

- Из-за продольного перелома зуб пришлось срочно удалить, так как промедление могло привести к развитию воспаления. Стоимость услуги составила 4 125 рублей. Также Ольге пришлось приобрести лекарства, за которые она заплатила еще 2 450 рублей, - говорится в сообщении.

Затем горожанке посоветовали сделать протезирование зуба через пять месяцев. Стоимость процедуры составила 60 тысяч рублей. Ольга отдала печенье для проведения испытания в ФБУ «УРАЛТЕСТ» и получила заключение о том, что в нем есть примеси растительного происхождения – обломок косточки или скорлупы неправильной формы. Тогда женщина подала досудебную претензию индивидуальному предпринимателю, но ответа на нее не получила. Ольга обратилась в суд.

Районный суд установил взыскать с производителя стоимость товара, затраты на лекарство, оплату медицинских услуг, почтовые расходы, расходы по оплате услуг представителя, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма составила 28 885 рублей. Оплату судебной экспертизы поделил между истцом и ответчиком. Обе участницы процесса подали апелляционные жалобы.

Областной суд постановил взыскать еще 60 200 рублей за протезирование. Также увеличили размер взыскания за стоимость печенья до 80 рублей, штраф до 36 592 рублей. Кроме того, было отменено решение о взыскании с истца 31 773 рублей за экспертизу.