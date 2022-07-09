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Происшествия9 июля 2022 12:51

У самолета «Уральских авиалиний» полностью отказала система навигации

Борт летел из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Пассажиров перевозил Airbus A320

Пассажиров перевозил Airbus A320

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, полностью отказал система навигации. Рейс выполняли «Уральские авиалинии», сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

Речь идет о рейсе SVR173. Рейс выполнялся 8 июля. Обнаружив неисправность, экипаж воздушного судна запросил возврат на аэродром вылета. Посадка прошла благополучно. Борт приземлился в Санкт-Петербурге в 19:15.

Пассажиров перевозил Airbus A320. На момент публикации «КП-Екатеринбург» не удалось получить комментарий «Уральских авиалиний».

Ранее, 7 июля, самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Жуковский-Худжанд, вынужденно совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Домодедово. Экипаж сообщил о подозрении на попадание птицы в лобовое стекло. Для обеспечения безопасности полета командир принял решение об уходе на запасной аэродром.

А 30 июня самолет «Уральских авиалиний» Бишкек-Санкт-Петербург совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Тогда сработала сигнализация о неисправности навигационной системы.