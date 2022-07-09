В Екатеринбурге в ДТП с Kia и «ВАЗ» пострадали три человека

В аварии пострадали водитель и два пассажира отечественной легковушки. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

В Екатеринбурге утром 9 июля на перекрестке Объездной дороги и улицы Амундсена произошло ДТП. В аварии пострадали три человека. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Optima при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2107», - говорится в сообщении.

В аварии пострадали водитель и два пассажира отечественной легковушки.

Ранее, 7 июля, в Екатеринбурге в переулке Базовом напротив дома № 38 произошло смертельное ДТП. Водитель Daewoo Nexia сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу. 43-летний велосипедист погиб. Полиция ищет очевидцев аварии.