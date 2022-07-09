Владимир Путин присвоил трем свердловчанам госнарады

Владимир Путин подписал указ о награждении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды трем жителям Свердловской области. Такой указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что директору АО «Уралэлектромедь» Владимиру Колотушкину присуждается орден Александра Невского. А мастеру участка черного литья металлургического производства АО «Сухоложский литейно-механический завод» Николаю Козловуприсовено звании е заслуженного металлурга России.

Кроме того, водитель транспортного участка того же завода получил звание заслуженного работника транспорта России.

Ранее, в мае 2022 года, президент России Владимир Путин присвоил госнаграды и почетные звания 15 жителям Свердловской области. Среди них был и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.