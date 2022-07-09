В Екатеринбурге отменили концерт Васи Обломова

Артист заявил, что переноса даты выступления не будет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец Вася Обломов (Василий Гончаров) отменил свой концерт в Екатеринбурге, который должен был пройти 17 сентября. Об этом артист сообщил в своем официальном паблике во «Вконтакте».

- К сожалению, по независящим ни от нас, ни от организатора обстоятельствам сентябрьский концерт в «Бен Холле» отменяется. Да. Мы не переносим дату. Концерта не будет, - написал он.

Обломов отметил, что билеты можно сдать туда, где их приобретали, начиная с 12 июля. Певец подчеркнул, что никак не может повлиять на обстоятельства.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт группы Little Big. Выступление должно было состояться в МТС Live Холл 21 октября. Но солисты Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали, что сразу после выхода клипа на песню Generation Cancellation им запретили выступать в России.