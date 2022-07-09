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Звезды9 июля 2022 7:24

В Екатеринбурге отменили концерт Васи Обломова

Певец отметил, что это не зависело от него
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Артист заявил, что переноса даты выступления не будет

Артист заявил, что переноса даты выступления не будет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец Вася Обломов (Василий Гончаров) отменил свой концерт в Екатеринбурге, который должен был пройти 17 сентября. Об этом артист сообщил в своем официальном паблике во «Вконтакте».

- К сожалению, по независящим ни от нас, ни от организатора обстоятельствам сентябрьский концерт в «Бен Холле» отменяется. Да. Мы не переносим дату. Концерта не будет, - написал он.

Обломов отметил, что билеты можно сдать туда, где их приобретали, начиная с 12 июля. Певец подчеркнул, что никак не может повлиять на обстоятельства.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт группы Little Big. Выступление должно было состояться в МТС Live Холл 21 октября. Но солисты Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали, что сразу после выхода клипа на песню Generation Cancellation им запретили выступать в России.