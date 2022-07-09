В двух свердловских городах не будут работать телевизоры и радио

Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за погодных условий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новоуральска и Новоуткинска в ближайшие дни столкнуться с неполадками с телевизорами и радио. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) сообщила о кратковременных отключениях сигналов.

- На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - говорится в сообщении на сайте РТРС.

В Новоуткинске отключения телерадиосигналов пройдут 11, 12 и 13 июля с 07:00 до 15:00. В Новоуральске работы запланированы на 14 июля с 09:00 до 13:00.

При этом некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за погодных условий. РТРС отмечает, что все отключения согласованы с вещателями.