Куйвашев рассказал о планах побывать в замке в Ирбите

Дом купца Колмакова похож на замок. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что планирует съездить в Ирбит и посетить там дом купца Колмакова, похожий на замок. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

- В прошлом сентябре я поручил за три года отреставрировать 15 домов-памятников архитектуры в Ирбите. Скоро собираюсь туда с визитом — посмотрим, как идет работа, - написал глава региона.

Ранее 13-летняя школьница Карина из Серова написала Куйвашеву письмо, в котором попросила у него гитару. Девочка хочет научиться играть на инструменте и придумать песню для своего умершего дедушки. Об этой истории узнал друг и сосед губернатора уральский бард Александр Новиков. Он подарил школьнице гитару.